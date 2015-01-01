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सिंचाई विभाग:ग्रामीणों की उपस्थिति में सहोदरा सागर बांध से नहर में छोड़ा सिंचाई के लिए पानी

टोडारायसिंहएक घंटा पहले
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  • टोडा के 6 गांवों की 1268 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित

सोहदरा बांध से सिंचाई विभाग के जेईएन कोमल कुमावत ने जल समिति अध्यक्ष लादूलाल जाट व ग्रामीणों की उपस्थिति में बांध की नहर में सिंचाई के लिए पानी प्रवाह कर दिया। नहरों से अब टोडा के 6 गांवों की 1268 हेक्टेयर भूमि होगी।

सिंचित सोहदरा सागर बांध से नहर में पानी छोड़ने के चलते सिंचाई विभाग ने सिंचाई विभाग की जेईएन कोमल कुमावत, जेईएन सेलेन्द्र सिंह ने जल समिति अध्यक्ष लादू जाट व किसानों की मौजूदगी में बांध की मोरी पर पूजा अर्चना कर नहर में पानी छोड़ दिया। जैसे ही नहर में पानी दौड़ा तो तो किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जेईएन कोमल कुमावत ने नहर का जायजा भी लिया। नहर में पानी सुचारू रूप से दौड़ने के बाद किसानों से कहा कि वे पानी का दोहन नही करे। पानी की कीमत समझते हुए इसका सही सदुपयोग करे। अवैध रूप से इंजन लगाने व दोहन करने पर संबधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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