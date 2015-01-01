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कोरेाना का कहर:दो दिन में 31 पॉजिटिव मिले जिले में अब 114 एक्टिव केस

टोंक2 दिन पहले
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जिले में कोरोना संक्रमण का सिलसिला फिर तेजी से बढने लगा है। दो दिन में 31 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अप्रैल से अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढकर 2156 हो गई है। नवंबर माह में पॉजिटिव की संख्या 31 हो चुकी है। हालांकि गत सप्ताह पॉजिटिव की संख्या काफी कम रही। लेकिन अब एकबार फिर संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा है। मंगलवार काे 21 नए पाॅजिटिव सामने अाए। जिले से अब तक 39 हजार 111 सेंपल लिए जा चुके हैं। जिले में वर्तमान में करीब 114 एक्टिव केस मौजूद है। जानकारी के अनुसार 2016 रिकवर हो चुके हैं। अभी 230 सेंपल की जांच आना बाकी है। इसमें 216 सेंपल मंगलवार को लिए गए। अप्रैल में 134, मई में 30, जून में 37, जुलाई में 73, अगस्त में 475, सितंबर 878 एवं अक्टूबर में 498 केस सामने आए। जिले में 93.50 प्रतिशत केस रिकवर हो चुके हैं।

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