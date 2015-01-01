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कोरोना का कहर:कोरोना के 15 नए केस, संख्या बढ़कर हुई 3537

टोंक3 घंटे पहले
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जिले में कोरोना संक्रमण का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है निरंतर इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं लापरवाही का सिलसिला भी कम नहीं हुआ है। बाजारों सहित कई कार्यक्रमों में लोग कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन करते बखूबी नजर आ रहे हैं। गत दिनों राजनीतिक गतिविधियों में ऐसी स्थितियां पूरे जिले में देखी भी गई। बहरहाल जिले में अप्रैल से अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3537 हो गई है। गुरुवार को 15 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इसमें टोडारायसिंह में 3, देवली 4, टोंक ग्रामीण 1, शहर 4, निवाई 2, मालपुरा में एक केस सामने आया। उल्लेखनीय है कि जिले से अब तक 59 हजार के करीब सेंपल लिए जा चुके हैं। इसमें अभी भी 938 सेंपल की जांच आना बाकी है। वर्तमान में 167 एक्टिव केस मौजूद है। जबकि जिले में गुरुवार को 593 सेंपल लिए गए हैं। अब तक जिले में अप्रैल में 134, मई 30, जून 37, जुलाई 73, अगस्त 475, सितंबर 878, अक्टूबर 498, नवंबर 1059 व दिसंबर में अब तक 353 केस सामने आ चुके हैं।

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