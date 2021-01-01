पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अवैध बजरी खनन:बजरी परिवहन में लिप्त डंपर सहित 2 कार जब्त

टोंक4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सोप पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी खनन व परिवहन मामले में कार्रवाई करते हुए सोमवार रात को एक डंपर जब्त किया है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठा डंपर चालक फरार होने में कामयाब हो गया। गश्त के दौरान पुलिस ने डंपर की रैकी करने तीन जनों को गिरफ्तार कर बोलेरो व स्कार्पियो कार जब्त की हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी सवाई माधोपुर जिले के निवासी हैं। थानाधिकारी सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि बजरी परिवहन की रोकथाम की सोमवार रात को कार्रवाई कर रहे थे। कोटड़ी मोड़ के पास एक बोलेरो व स्कार्पियो में कुछ लोग घूम रहे थे। पुलिस को देख भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान बजरी वाहनों की रैकी करना बताया। इस बीच पुलिस को दूर से ही देखकर एक चालक अपना डंपर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने सवाई माधोपुर जिला के सूरवाल थाना कोशाली गांव निवासी मेघराज पुत्र अमर चंद्र मीणा, भरतलाल पुत्र जगदीश मीणा, जटवाड़ा गांव निवासी अजय पुत्र लखनलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक बोलेरो व स्कार्पियो कार भी जब्त कर ली।तीन ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त, एक गिरफ्तारदूनी| घाड थाना प्रभारी रामेश्वर मीणा ने बताया कि बनास नदी में मंगलवार रात बजरी अवैध खनन की नियत से खड़े 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस ने जब्त किया है। इनकी रैकी करने के आरोप में चांदसिंहपुरा निवासी भरत राज गुर्जर को गिरफ्तार किया है।मई 2020 में मारपीट के मामले में फरार चल रहे संग्रामपुरानिवासी मोतीलाल मीणा, रामरतन मीणा व प्रहलाद मीणा को गिरफ्तार किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser