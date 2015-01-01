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कोरोना का कहर:जिले में 20 कोरोना पॉजिटिव और मिले

टोंक5 घंटे पहले
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  • कोरोना का कहर : फिर बढ़ने लगी पॉजिटिव की संख्या, कुल संख्या 2204 पहुंची

जिले में एकबार फिर कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बढने लगी है। नवम्बर माह में पांच दिन में 79 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। जिले में अब तक अप्रेल से लेकर 5 नवंबर तक 2204 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। बाजारों में एवं कई जगहों पर कोराना से बचाव में लापरवाही के मामले भी काफी सामने नजर आने लगे हैं। हालांकि इसको रोकने के लिए मास्क लगाए जाने के लिए प्रेरित तो किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी लापरवाही का सिलसिला भी कम नहीं हो रहा है। बहरहाल जिले में अब तक सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव सितंबर माह में सामने आए। उसके बाद गत माह अक्टूबर में भी काफी संख्या रही। लेकिन जिस गति से नवंबर में केस सामने आ रहे हैं। उसके अनुसार इस माह भी संख्या काफी अधिक हो सकती है। क्योंकि जिले में चारो तरफ चुनाव के साथ ही त्यौहार आदि के कारण खरीदारी आदि में भीड नजर आ रही है। कई जगह तो सोशल डिस्टेंस आदि की स्थितियां भी कम ही दिखाई देती है। स्थितियां ऐसी देखने में आ रही है कि राजनीतिक आयोजन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि बाजार में कोई अकेला मोटर साइकिल पर बिना मास्क है, तो उसको चालान तक का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी कोरोना संक्रमण काबू नहीं हो पा रहा है। जिले में अब तक 39 हजार 661 सेंपल लिए जा चुके हैं। अप्रैल से अब तक 2204 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जबकि 2012 रिकवर हो चुके हैं। वर्तमान में करीब 166 एक्टिव केस मौजूद है। जिले में 91.28 प्रतिशत रिकवर हो चुके हैं।

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