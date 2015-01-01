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कोरोना का प्रसार:जिले में 36 पॉजिटिव, नवंबर के 12 दिनों में संक्रमित का आंकड़ा 211

टोंक2 घंटे पहले
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  • बढ़ता जा रहा है संक्रमण, कुल 2340 संक्रमित आ चुके सामने

जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिले में गुरुवार को 36 पॉजिटिव केस सामने आए। अभी 634 सैंपल की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। इसमें 247 सैंपल गुरुवार को लिए गए।जिले में नवंबर माह में अब तक 211 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैँ, जबकि इससे पूर्व अप्रैल में 134, मई 30, जून 37, जुलाई 73, अगस्त 475, सितंबर 878, अक्टूबर 498 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। लेकिन लापरवाही का सिलसिला भी बढता ही जा रहा है। त्यौहार एवं राजनीतिक गतिविधियों के चलते कई जगह अधिक भीड़ एवं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होने की स्थितियां भी बनती जा रही है। कई जगह तो लोग मास्क आदि भी लगाए नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना सेंपल की जांच में देरी का सिलसिला भी बना हुआ है। अभी कई दिनों के पेंडिंग चल रही है। ऐसे में भी पॉजिटिव केस का फैलाव की संभावनाएं रहती है। बहरहाल जिले में अब तक साढे 41 हजार से अधिक सेंपलिंग हो चुकी है। अब तक 2340 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं।देवली| शहर में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन शहर में पॉजिटिव के केस सामने आ रहे हैं। गुरुवार को भी पांच पॉजिटिव तथा शहर से जुड़ी ज्योति कॉलोनी में एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। शहर में अब कुल पॉजिटिव मामले 248 हो चुके हैं। शहर के कोविड-19 डॉ राजकुमार गुप्ता ने बताया कि गुरुवार को 14 सैंपल की जांच रिपोर्ट मिली है जिसमें 5 पॉजिटिव आए हैं।

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