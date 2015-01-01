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ऑनलाइन प्रशिक्षण:ऑनलाइन प्रशिक्षण में 5 हजार शिक्षकों ने लिया प्रशिक्षण

टोंक5 घंटे पहले
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मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय व स्टरलाइट एडइइंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जिले के पहली से 12 वीं तक के अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सीडीओ सुरेश चंद जैन ने बताया कि प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन संचालित किए जा रहे स्माइल प्रोग्राम व अन्य प्रयासों को सहयोग मिलेगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण में जिले के करीब 5000 शिक्षकों ने भागीदारी निभाई। सीडीओ सुरेश चंद व कार्यक्रम अधिकारी मोहम्मद हसीब नकवी के सम्बोधन के साथ हुई। उन्होंने शिक्षकों को सं‍बोधित करते हुए कोरोना महामारी से शिक्षण कार्य प्रभावित होने से बदली हुई परिस्थितियों में ऑनलाइन शिक्षण को सकारात्मक रूप लेते हुए कहा बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया निरन्तर जारी रखने को कहा। डॉ. बजमोहन व योगेन्द्र दाधीच ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर भागीदारी कर रहे शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। योगेन्द्र दाधीच ने कोरोना महामारी के दौरान विद्यालय व बच्चों पर पड़ रहे प्रभावों को बताया।

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