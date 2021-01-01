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दानदाताओं का सम्मान:राममंदिर निर्माण के लिए अरनियानील में 51 हजार एकत्र, भरनी में दानदाताओं का सम्मान किया

टोंक7 घंटे पहले
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अयोध्या मे राम मंदिर निर्माण को लेकर किए जा रहे धनसंग्रह अभियान के तहत शनिवार को अरनियानील गांव में विहिप जिलाध्यक्ष बिरदीचंद, रामजस चौधरी, रामावतार माली, सचिन आदि ने लोगों को अभियान की जानकारी दी। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर निर्माण के लिए बढ़ चढ़कर सहयोग राशि सौंपी। मौके पर ही 51 हजार रुपए एकत्र किए गए। इसी प्रकार भरनी गांव में मंदिर निर्माण में सहयोग करने वालों का सम्मान किया गया। मुख्य संकलनकर्ता गोविन्द बिडला ने बताया कि भरनी से मन्दिर निर्माण के लिए पांच लाख की राशि एकत्र करने का लक्ष्य है। लोग स्वेच्छा से दान के आगे आ रहे हैं। ग्यारह हजार रुपए से अधिक राशि प्रदान करने पर अंशदाताओ का सम्मान किया जा रहा। इस मौके पर सरपंच मुकेश मीना, रामबिहारी सैनी, धीरज गौतम राजेन्द्र शर्मा आदि मौजूद रहे।

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