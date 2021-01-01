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कार्मिकों को नहीं मिला मानदेय:संविदा पर काम कर रहे जिला अस्पताल के कार्मिकों को नहीं मिला 6 माह का मानदेय

टोंक7 घंटे पहले
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कोरोना काल के दौरान चिकित्सकों के साथ काम करने वाले संविदा पर काम कर रहे चिकित्साकर्मी छह माह से मानदेय नही मिलने से परेशान हैं। संविदाकर्मियों ने सआदत अस्पताल पीएमओ डॉ. नविंद्र पाठक को ज्ञापन देकर मानदेय दिलवाने की मांग की हैं। इसपर पीएमओ ने संबंधित ठेकेदार से बात कर जल्द ही वेतन दिलवाने का आश्वासन दिया हैं।संविदाकर्मी धीरज सैनी ने बताया सआदत अस्पताल के अलावा जनाना अस्पताल में कम्प्युटर ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड आदि के पद पर करीब 40 संविदाकर्मियों पिछले छह महीनों से उनका मानदेय नही मिला हैं। इसको उनकी आर्थिक स्थिती खराब हो गई हैं। सेलेरी के लिए वह दर-दर भटकने को मजबूर हैं। कर्मचारियो का आरोप है कि उनका ठेकेदार ने बिना कोई ठोस कारण बताए हुए उनका छह माह का वेतन रोक रखा हैं। उन्होने बताया कि बार-बार अधिकारियों को अपनी मांग से अवगत करवाने के बावजूद समस्या का निस्तारण नही होने से वह खूद को ठगा से महसूस कर रहे हैं। पीएमओ को दिए ज्ञापन में उन्होने चेतावनी दी हैं यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नही की गई तो सोमवार से कार्य बहिष्कार करेंगे। वही इस मामलें में जिला सआदत अस्पताल प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नविंद्र पाठक ने बताया कि ठेकेदार से बात हो गई वह सोमवार को संविदाकर्मियों के खातों में पैसा डाल देगा। ज्ञापन देने वालों में अनिल, धीरज, संगीता, महावीर, हनुमान, विजय, निर्मला, नफीस अहमद, राजेंद्र यादव, रवि सैन, मनोज कुमार, लक्ष्मणसिंह, कविता, राधेश्याम, िदनेश आदि मौजूद रहे।

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