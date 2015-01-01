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अवैध बजरी खनन:अवैध बजरी खनन व परिवहन करने पर 6 ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक एलएनटी जब्त

टोंक9 मिनट पहले
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पीपलू सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में पीपलू पुलिस व एसआईटी टीम ने अवैध बजरी खनन एवं परिवहन की रोकथाम को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी अंकित जैन के नेतृत्व में अलग-अलग की गई कार्रवाई में अवैध बजरी से भरी 6 ट्रैक्टर ट्रॉली व एलएनटी मशीन जब्त की गई हैं। पीपलू थानाधिकारी हंसराज आरपीएस प्रोबेशन ने बताया कि कचौलिया क्षेत्र में अवैध बजरी खनन कर परिवहन करते हुए चार ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ऩे की कार्रवाई की। जिसमें तीन के चालक मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। इस पर उनके विरूद्ध एमएमआरडी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया हैं। इसके अनुसंधान में थानाधिकारी हंसराज आरपीएस प्रो ने फरार आरोपी शंकरलाल जाट, रामदयाल जाट, रामराज जाट पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी रामकिशनपुरा उर्फ कचौलिया एवं सुरेश पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी मण्डालिया थाना फागी जिला जयपुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया हैं। थानाधिकारी हंसराज ने बताया कि दौराने गस्त झिराना क्षेत्र में भी अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली बिना नंबरी को अवैध खनिज बजरी से भरी हुई जब्त करने की कार्रवाई की गई हैं। वही चालक मौके से फरार हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मय बजरी के जब्त कर सुरक्षार्थ झिराना चौकी पर खड़ा करवाकर तथा पीपलू थाने में एमएमआरडी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा हैं। इसी तरह माशी नदी तन कचौलिया में अवैध बजरी खनन करते हुए एक एलएनटी मशीन जेबीसी इंण्डियन लिमिटेड़ को भी जब्त करते हुए सुरक्षार्थ थाना पीपलू परिसर में खडी करवाई गई हैं तथा कार्यवाही हेतु खनिज विभाग टोंक को सूचित किया गया है।

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