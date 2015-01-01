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‘खुशियों की शॉपिंग’:17 साल बाद दीपावली पर रहने वाले सर्वार्थसिद्धि योग में पुष्य नक्षत्र से दिवाली तक 7 शुभ मुहूर्त

टोंक4 घंटे पहले
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  • भास्कर ‘खुशियों की शॉपिंग’ पहल से संबंधित फर्म से खरीदारी करने पर मिलेगा बंपर ड्रा

भास्कर की ओर से इस साल सबसे बड़े त्योहार और शादियों की शॉपिंग को ग्राहकों के लिए खास बनाने के लिए “खुशियों की शॉपिंग’’ चलाया जा रहा हैं। इस बार नवम्बर माह खरीदारी को लेकर खास होने के साथ शुभ भी हैं। क्योंकि नवंबर में 28 में से 20 दिन कोई न कोई त्योहार ओर शुभ मुहूर्त हैं तो 25 को देवउठनी एकादशी पर शादियों का माहौल जबरदस्त रहेगा। इसलिए नवंबर त्योहार, शुभ मुहुर्त, शादियां आदि की दृष्टि से खुशियों भरा रहने वाला हैं। यही कारण हैं कि इस माह की शुरुआत में ही बाजार में त्योहार की रौनक दिखाई देना शुरु हा़े गई है। खुशियों की शॉपिंग उत्सव में भास्कर के साथ जिले के कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड स्पॉन्सर के रूप में साथ हैं, जो 30 नवंबर तक भास्कर के साथ रहेंगे। मुख्य स्पॉन्सर के रूप में नेशनल एग्रो सर्विसेज, मेसी राजस्थान का नंबर 1 ट्रैक्टर-यह ट्रैक्टर नहीं किसानों की शान हैं। मुख्य गिफ्ट स्पॉन्सर के रूप में आदिति हुंडई-स्मार्ट इंडिया के लिए स्मार्ट कार, कॉ स्पॉन्सर के रूप में सुमंगल प्लाजा-त्योहार ओर शादियों की खरीदारी अब सुमंगल प्लाजा टोंक के संग, श्री ब्रांड तेल- कच्ची घानी 100 प्रतिशत शुद्ध सरसों का तेल, सरसो का स्वाद शुद्धता के साथ, शरद काहाल्या एंड कंपनी - चाहे घर की शॉपिंग हो या शादी की वो सिर्फ शरद काहाल्या के ब्रांडेड फर्नीचर के संग, बेबी स्टील फर्नीचर-शादी विवाह का दायजा अब एक ही छत के नीचे, अनुपम ऑडियो एंड विजन न्यू बस स्टैंड टोंक। भास्कर की इस पहल के तहत संबंधित फर्म से 500 रुपए या उससे ज्यादा की खरीदारी करने पर हर ग्राहक को बम्पर ड्रा ओर लकी ड्रा में उपहार जितने का मौका मिलेगा। इस पहल में विज्ञापन स्पॉन्सर के रूप में भास्कर के साथ जुड़ने के लिए 9079824300 पर सम्पर्क किया जा सकता हैं।ऐसे करे बम्पर ड्रा के लिए रजिस्ट्रेशन : खुशियों की इस शॉपिंग फेस्टिवल में संबंधित फर्म से 500 या उससे ज्यादा की शॉपिंग करने के बाद ग्राहक को 9190000071 पर मिस कॉल करके प्राप्त लिंक पर अपनी पूरी जानकारी भरे ओर बिल जरूर अटैच करें और बंपर ड्रा में इनाम के लिए भागीदार बने।

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