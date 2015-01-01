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पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन::पहली पारी में 767 व दूसरी में 675 ने दी परीक्षा

टोंक10 मिनट पहले
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  • तीन केन्द्रों में दो पारियों में हुई परीक्षा

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार को भी करीब 50 फीसदी परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल रहे। जबकि 50 फीसदी ही अनुपस्थित रहे। परीक्षा को लेकर शहर में शनिवार को भी भीड़ रही। परीक्षा को लेकर बनाए गए पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक पहली पारी में 1390 में से 767 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि दूसरी पारी में 1320 में से 675 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।एसपी ओमप्रकाश ने बताया कि परीक्षा को लेकर शहर में तीन परीक्षा केन्द्र बनाए गए है। उन्होंने बताया कि एक पारी में करीब 1400 परीक्षार्थियों का पंजीयन है। ऐसे में दोनों पारियों में करीब 2800 अभ्यर्थियों का पंजीयन है। एएसपी विपिन शर्मा ने बताया कि दूसरे दिन भी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुई। परीक्षा में नकल जैसा कोई मामला सामने नहीं आया। आधे परीक्षार्थियों के ही उपस्थित रहने का कारण एक ही परीक्षार्थी का कई स्थानों से आवेदन करना माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पहली पारी सुबह 9 से 11 बजे व दूसरी पारी 3 से शाम 5 बजे के बीच संचालित की जा रही है। इधर, परीक्षा केन्द्रों पर प्रशासन ने नकल के मध्यनजर पूरी सावधानी बरती। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश से पहले फुल बाजू की शर्ट उतरवाई गइ गई। जूते व मोजे पहनकर आए परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि इससे परीक्षार्थियों को असुविधा हुई।रोडवेज में दूसरे दिन भी अधिक रहा यात्रीभारदूसरे जिलों के परीक्षार्थियों के आने व अन्य जिलों में जाने से रोडवेज बस स्टैंड पर भी परीक्षार्थियों की रेलमपेल बनी रही। ग्रामीण मार्गों की बसें कट कर जयपुर, कोटा, उदयपुर आदि मार्गों पर संचालित की, ताकि परीक्षार्थियों को नहीं हो परेशानी जिले मेंं इसके चलते मुख्य आगार प्रबन्धक रामचरण गोचर, प्रबन्धक यातायात दयाराम यादव, संचालन प्रभारी सत्यनारायण जाट आदि यात्रीभार वाले मार्गों पर संचालन करने में जुटे दिखाई दिए। सभी आगार अधिकारियों ने दिनभर बस स्टैंड पर नजर रखकर कोटा, जयपुर, उदयपुर आदि मार्गों पर जरूरत अनुसार बसों का संचालन कराते रहे। इतना ही नहीं कई चालक व परिचालकों ने अतिरिक्त डयूटी देकर जिम्मेदारी का निर्ववहन किया।

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