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कोरोना वैक्सीनेशन:जिले के 30 अस्पतालों में 861 ने लगवाए, आज 10 केन्द्रों पर चलेगा अभियान

टोंक4 घंटे पहले
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  • कलेक्टर-सीईओ व एसडीएम को भी लगाए जाएंगे टीके, अब तक 666 महिला व 195 पुरुषों को लगाया टीका

जिले के 30 स्थानों पर बुधवार को वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। इसमें 1781 के मुकाबले महज 861 हैल्थ वर्कर व अन्य लोग ही टीके लगवाने अाए। इनमें 666 महिला व 195 पुरुष शामिल है। सीएमएचओ डाॅ. अशोक कुमार यादव ने बताया कि गुरुवार को जिले के 10 केन्द्रों पर वैक्सीनेशन अभियान चलेगा। इसमें कलेक्टर सभागार में कलेक्टर गौरव अग्रवाल समेत जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवनीत कुमार, एसडीएम के. नित्या आदि के टीके लगाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण के अभियान के तहत दूसरे सत्र के टीकाकरण अभियान की शुरुआत बुधवार से हुई। इसके तहत यूपीएचसी हाउसिंग बोर्ड, मालपुरा, डिग्गी, टोरडी, सोडा, लाम्बाहरिसिंह, टोडारायसिंह, मांदोलाई, झिलाय, निवाई, मूंडिया, दत्तवास, उनियारा, अलीगढ़, ककोड़, बनेठा, सोप, नासिरदा, दूनी आदि स्वास्थ केन्द्रों में वैक्सीन लगाई गई। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इन सीएचसी, पीएचसी में अब तक वंचित रहे व अन्य हैल्थ वर्करों का टीकाकरण किया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण के 10 सत्र में जिले में अब तक कुल 6947 हैल्थ वर्कर लाभान्वित हो चुके हैं। जबकि 10 हजार 287 को मैसेज भेजे गए।

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