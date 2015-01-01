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खरीदारों की कतार:दीपोत्सव से पूर्व स्पेस फर्नीचर शोरूम पर लगी खरीदारों की कतार

टोंक3 घंटे पहले
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जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने स्पेस फर्नीचर शोरुम पर खरीददारों की कतार लग रही हैं। स्पेस फर्नीचर के राजीव कुमार बंंब ने बताया दैनिक भास्कर की खुशियों की शॉपिंग ईवेंट में ग्राहक जमकर खरीददारी कर रहे हैं। 30 हजार रुपए में वैवाहिक सेट की भी काफी लोग जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार से स्पेस फर्नीचर पर बिलियन बाउंटी की सहभागिता मे 20 से 50 प्रतिशत की गारंटेड कैश बैक स्कीम चलाई जा रही हैं। इसमें ग्राहक शॉपिंग कर के ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। स्पेस फर्नीचर के स्टोर दुकान नंबर 56, कलेक्टरी के सामने पूछताछ कर या संपर्क कर सकते हैं।ईवीएम का होगा रेंडमइजेशनटोंक| जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए पंचायत आम चुनाव 2020 के तहत प्रथम चरण के मतदान के लिए ईवीएम मशीनों का द्वितीय रेंडमाइजेशन 17 नवम्बर को, द्वितीय चरण के मतदान के लिए प्रथम रेंडमाइजेशन 18 नवम्बर एवं द्वितीय रेंडमाइजेशन 20 नवम्बर को किया जाएगा।

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