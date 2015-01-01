पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नेशनल पोर्टिबिलिटी का फायदा:राशन कार्ड में आधार सीडिंग से लाभार्थियों को मिलेगा नेशनल पोर्टिबिलिटी का फायदा

टोंक3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य अभियान के तौर पर लिया जाएगा। कलेक्टर (रसद) गौरव अग्रवाल ने बताया कि आधार सीडिंग के कार्य में उचित मूल्य दुकानदार तथा ई-मित्र संचालक मुख्य भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी स्वयं अथवा उचित मूल्य दुकानदारों की सहायता से गांव में स्थित या नजदीकी ई-मित्रों के माध्यम से अपने आधार कार्ड की जानकारी देकर राशन कार्ड में आधार सीडिंग निशुल्क करवा सकते हैं। आधार कार्ड सीडिंग कार्य के लिए उचित मूल्य दुकानदारों तथा ई-मित्र संचालकों को विभाग द्वारा प्रत्येक लाभार्थी की प्रविष्टि के लिए 1-1 रुपए का भुगतान किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि आधार सीडिंग के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी परिवार को कोई भी सदस्य जिले से बाहर मजदूरी अथवा शिक्षा के लिए माइग्रेट करता है, तो वहां पर भी उचित मूल्य की दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिए आधार सीडिंग का कार्य करवाया जा रहा है, जो प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शेष लाभार्थियों को आधार सीडिंग से जोड़ने के लिए 25 नवम्बर तक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि आधार सीडिंग कार्य की प्रतिदिन खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा माॅनिटरिंग नियमित रूप से की जाएगी। आधार सीडिंग कार्य में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा तकनीकी मदद प्रदान की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें