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सम्मान:आदर्श सैनिक कल्याण संस्थान ने कर्नल राठौड़ का किया सम्मान

टोंक17 मिनट पहले
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पचेवर आदर्श सैनिक कल्याण संस्थान मालपुरा के पदाधिकारियों ने गुरूवार को सेना से सेवानिवृत कर्नल उमराव सिंह राठौड़ का माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। संस्थान के अध्यक्ष कैप्टन सूरजमल गुर्जर ने बताया कि आदर्श सैनिक कल्याण संस्थान मालपुरा द्वारा सेवानिवृत सैनिकों के समान को बनाए रखने के साथ ही राष्ट्रहित में कई प्रयास किए जाते रहे है। पचेवर गढ़ के उमराव सिंह राठौड़ के सेना में कर्नल पद से सेवानिवृत होने की जानकारी मिलने पर गुरूवार को संस्थान के पदाधिकारी पचेवर पहुंचे तथा कर्नल राठौड़ को संस्थान के संदर्भ में जानकारी दी। इस पर कर्नल उमराव सिंह राठौड़ ने कहा कि वह सैनिकों के हित में कार्य करते रहे है तथा भविष्य में भी राष्ट्रहित व सैनिक कल्याण को प्रथम प्राथमिकता देने का विश्वास दिलाया। कर्नल ने संस्थान को मजबूती प्रदान करने के साथ ही मार्गदर्शन करने का भी भरोसा दिलाया। सैनिक कल्याण संस्थान के सूबेदार शिवजीराम, रामलाल, हवलदार मदन बंबोरी वाले, ग्राम पंचायत देवल के पूर्व सरपंच सत्यनारायण आदि ने कर्नल राठौड़ का माला-साफा पहनाकर भव्य स्वागत-सम्मान किया।

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