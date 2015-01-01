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फाइनेंस सुविधा:अनुपम ऑडियो एंड विजन पर खरीदारों का तांता, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध

टोंक4 घंटे पहले
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नए बस स्टैंड के पास छावनी रोड स्थित है सीएल टाॅवर-अनुपम ऑडियो एंड विजन। यह शो-रूम इलेक्ट्रॉनिक्स व फर्नीचर सामान बेचने का विश्वसनीय स्थान है। संचालक धर्मवीर कुमावत ने बताते हैं कि दीपावली त्योहार, शादी विवाह के लिहाज से हुए इन दिनों शोरूम पर ब्रांडेड इलेक्ट्रिक व फर्नीचर उत्पाद खरीदने के लिए खरीदारों का तांता लगा हुआ है। ग्राहकों को उनकी रुचि के अनुसार प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देकर उन्हें संतुष्ट किया जाता है। हमारे यहां बजाज फाइनेंस व होम क्रेडिट से फाइनेंस की सुविधा भी है। कई आइटम पर आकर्षक डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं। ग्राहक यहां ना सिर्फ बेहतरीन ब्रांड की खरीददारी कर पाएंगे, बल्कि उनके पास ड्रा के जरिए उपहार जीतने का माैका भी मिलेगा। अंकुर कुमावत बताते हैं कि इस बार नवंबर का महीना खरीदारी को लेकर बेहद खास है। इस माह में कोई ना कोई त्योहार व शुभ मुहूर्त होने के साथ ही देवउठनी एकादशी पर शादियों का माहौल भी है। इसलिए हमारे यहां बड़ी कंपनियों के विभिन्न ब्रांडों के फ्रीज, एलईडी टीवी, गीजर, कूलर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर्स, एयर प्यूरीफायर, स्पीकर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, फंखे, चूल्हे, घडी सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान सीएल टॉवर में मिलेंगे। साथ ही मजबूत गुणवत्ता के कुर्सी, बेड, तकिये, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, टेबल, डाइनिंग टेबल आदि घरेलू जरूरत के फर्नीचर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

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