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निधि समर्पण अभियान:श्रीराम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान के तहत भामाशाहों के जरिए घोषणा की गई राशि के चैंक सौंपे गए

टोंक3 घंटे पहले
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अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान के तहत समर्पण राशि के घोषणा के बाद गीता मंदिर में भामाशाहों ने सहयोग राशि के चैक समर्पित किए। रविवार को गीता मंदिर में स्थापित कार्यालय में आयाेजित कार्यक्रम में प्रांत प्रचारक जयपुर डॉ. शैलेंद्र विभाग प्रचारक विनायक और निधि समर्पण अभियान समिति अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, महेंद्र विजय की उपस्थिती में सभी भामाशाहों ने अपने करीब एक करोड़ 37 लाख रुपए की राशि समर्पित की। इस मौके पर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, पूर्व विधायक अजीतसिंह मेहता, ज्ञानचंद जैन, अनिल जैन, बंसीलाल ठेकेदार, प्रभु बाड़ोलिया, दीपक संगत,वृद्धिचन्द गुर्जर, नरेश बंसल, पूर्व प्रधान जगदीश गुर्जर आदि मौजूद रहे।

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