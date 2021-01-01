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एसडीएम को दिया ज्ञापन:आशा सहयोगिनियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन

टोंक4 घंटे पहले
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उनियारा महिला अधिकारिता बाल विकास विभाग में कार्यरत ग्राम साथिनों का 3500 रुपये मानदेय में बढ़ोतरी करने व 4 साल से रूके हुए जाजम बैठकों बिल पास करवाने करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम रजनी मीणा को ज्ञापन दिया। तहसील क्षेत्र की आशा सहयोगिनियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम रजनी मीणा को ज्ञापन देकर बताया कि ग्राम साथिने राजस्थान प्रदेश की हर एक पंचायत पर 2004 से कड़ी मेहनत व लगन के साथ घरेलु महिला उत्पीड़न केस, बाल विवाह रूकवाना,महिला सशक्तिकरण के तहत महिला समूहों का गठन करके उन्हें रोजगार से जोड़ना,महिलाओं को सभी सरकारी योजना से लाभान्वित करवाना, जाजम बैठकों का आयोजन करके महिलाओं को सजग करना, बेटी पढ़ाओं के तहत आने वाली कार्यक्रमों में महिलाओं को लाभ दिलवाना, किशोरी बालिका शक्ति में कार्य संपादित करती है। ज्ञापन में बताया कि राजीव गांधी केन्द्र पर रजिस्ट्रेशन हस्ताक्षर व उचित बैठने की व्यवस्था 3500 रुपए मानदेय से बढ़ाकर श्रम एक्ट कानून अधिनियमनुसार मानदेय किया करने,पिछले 4 वर्षों से कई जिलों में जाजम बैठकों के बिलों में भुगतान दिलाने, शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन दस दिवसीय अवकाश देने,नियमानुसार 60 वर्ष पूर्ण होने पर 2 साल का स्वास्थ्य सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद लाभ देने, ग्राम साथिनों को पहचान-पत्र व ड्रेस दिलवाने की मांग की है। यदि उक्त मांगों पर बजट में नजरन्दाज़ किया जाता है, तो ग्राम साथिनों को भी विवश होकर धरना वहड़ताल, प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।

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