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बघेरे ने बछडे़ का किया शिकार:बघेरे ने बछडे़ का किया शिकार, ग्रामीण भयभीत

टोंक2 घंटे पहले
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झिलाय बुधवार की रात को भी गांव नोहटा में बघेरे द्वारा एक कुएं पर गाय के बछड़े का शिकार करने से ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया। ग्रामीण सुरेश सोनी ने बताया कि गुरुवार की सुबह गांव के रामराय डीलर को उनके खेत में बछड़ा मृत मिलने की सूचना पर वह ग्रामीणों के साथ खेत पर गए जहां उन्हें मृत बछड़े के पास से जंगली जानवर बघेरा के पगमार्क होने की आशंका हुई। ग्रामीणों ग्रामीणों ने रेंजर को बताया कि दो वर्ष से क्षेत्र में बघेरे का मूवमेंट बना हुआ है। नोहटा, बस्सी बारेडा, रहड, कांटोली आदि गांव के ग्रामीणों में भय बना है।

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