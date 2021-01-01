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अवैध शराब की भट्टियां नष्ट:बरोनी पुलिस ने तोड़ी अवैध शराब की भट्टियां, 500 लीटर वाश नष्ट

टोंक3 घंटे पहले
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  • नासिरदा में35 लीटर हथकढ़ सहित एक व्यक्ति व महिला गिरफ्तार,150 लीटर वाश नष्ट

पीपलू बरौनी थाना पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बगड़ी के ग्राम मोलीपुरा में 500 लीटर लाहन नष्ट की। थाना प्रभारी कैलाश विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के ग्राम मोलीपुरा में एक खेत पर दबिश दी ।जहां पर अवैध शराब बनाई जा रही थी मौके पर 500 लीटर लाहन व भट्टियों को नष्ट किया गया तथा शराब बनाने के काम आने वाले अन्य सामान को जब्त करने की कार्रवाई पुलिस ने की। हालांकि मौके पर से किसी भी व्यक्ति को पकड़ा नहीं जा सका।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब बनाने और बेचने वालों में हड़कंप मच गया। हाल ही में शराब से हुई मौतों के बाद आबकारी विभाग और पुलिस हरकत में आई है। अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

भास्कर न्यूज | नासिरदा अवैध हथकढ़ शराब की रोकथाम को लेकर रविवार को नासिरदा कस्बे की सांसी बस्ती में पुलिस व आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 35 लीटर हथकढ़ शराब सहित 1 व्यक्ति व महिला को गिरफ्तार करते हुए 150 लीटर वाश नष्ट की गई है।जानकारी के कस्बे की सांसी बस्ती में अवैध हथकढ़ शराब पर कार्रवाई करने को लेकर देवली थाना प्रभारी रामनारायण जाट,दूनी थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा व आबकारी पीईओ पृथ्वीराज मीना ने मय जाप्ता आकस्मिक कार्रवाई करते हुए सांसी बस्ती निवासी ज्ञान सिंह सांसी को 30 लीटर हथकढ़ शराब व 30 पव्वे व कृष्णा पत्नी अर्जुन सांसी को 5 लीटर हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया।कार्रवाई के पुलिस ने बस्ती में बनी हथकड़ शराब बनाने की भट्टियां को तोड़ते हुए 150 लीटर वाश को नष्ट की गई।इस दौरान नासिरदा चौकी इंचार्ज सत्यनारायण जाट,समेत एक दर्जन कांस्टेबल व महिला कांस्टेबल मौजूद रही।

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