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ज्ञापन:पूर्ववर्ती सरकार में हटाए कंप्यूटर अनुदेशकों को कंप्यूटर शिक्षक कैडर में लाभान्वित करें

टोंक7 घंटे पहले
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पूर्ववर्ती भजपा सरकार में हटाए गए कंप्यूटर अनुदेशकों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन देकर कंप्यूटर शिक्षक कैडर में लाभांवित करने की मांग की है। ऑल राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ से जुड़े मुकेश चौधरी, संतोष, आजाद, संजीवन कुमार आदि कंप्यूटर अनुदेशकों ने बताया कि राज्य के साढे 4 हजार सरकारी स्कूलों व 127 सरकारी कॉलेजों में कंप्यूटर अनुदेशक नियुक्त किए थे। जिन्हें बाद में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने हटा दिया। इससे कंप्यूटर अनुदेशक बेरोजगार हो गए। बजट 2020 की घोषणा के तहत वर्तमान सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक कैडर का निर्माण है। इसमें सभी अनुभवी बेरोजगार 4900 कंप्यूटर अनुदेशकों को इस भर्ती में लाभ देने के लिए कंप्यूटर शिक्षक के सृजित पदों में से हमारे लिए पद सुरक्षित रखें जाए।

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