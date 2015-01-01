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‘खुशियों के संग शॉपिंग’:जिंदल प्रॉफिट पॉइंट पर खरीदारी के साथ मिल रहा भास्कर इनामी योजना का लाभ

टोंक2 घंटे पहले
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  • दैनिक भास्कर की ‘खुशियों के संग शॉपिंग’ से ग्राहकों की उमड़ी रही भीड़

देवली दैनिक भास्कर की ‘खुशियों के संग शॉपिंग’ का शहर वासी जमकर लाभ लेने के लिए यहां महाराणा प्रताप सर्किल पेट्रोल पंप चौराहा के पास स्थित जिंदल प्रॉफिट पर खरीदारी कर रहे है। इस दौरान ₹500 या उससे ज्यादा की शॉपिंग करने के बाद 9190000071 पर मिस कॉल करके प्राप्त लिंक पर अपनी जानकारी भर बंपर ड्रा में इनाम के भागीदारी बन रहे हैं।24 घंटे ग्राहक की सेवा में जिंदल प्रॉफिट पॉइंट पर सभी जरूरी सामान उपलब्ध है। इतना ही नहीं लोगों को फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी यहां दी जा रही है।आमजन को खरीददारी के लिए सभी अपनी जरूरत के खाद्य सामान एवं अमूल दूध ले सकते हैं। यहां शहर में महाराणा प्रताप सर्किल पेट्रोल पंप चौराहा के पास स्थित जिंदल प्रॉफिट पॉइंट पर ग्राहकों की भीड़ खरीददारी के लिए लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पर बिक रही सामग्री ब्रांडेड एवं गुणवत्तापूर्ण होने से आमजन दुकान दुकान जाने की बजाय एक ही छत पर के नीचे खरीदारी के लिए यहां आ रहा है। यहां उसे खरीदारी में किफायती दर के साथ दैनिक भास्कर के खुशियों की शॉपिंग पहल का भी लाभ मिल रहा है। यहां 500 या उससे ज्यादा की शॉपिंग करने के बाद ग्राहक को दैनिक भास्कर के बम्पर ड्रा 9091000071 पर मिस कॉल करके प्राप्त लिंक पर अपनी पूरी जानकारी भरें और बिल जरूर अटैच कर योजना में भागीदार भी बन रहे है। ग्राहक के लिए जिंदल प्रॉफिट पॉइंट आम के आम गुठलियों के दाम की कहावत को चरितार्थ कर रहा है।खरीदारी कर रहे लोगों ने बताया कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र ही गुणवत्ता युक्त एवं सटीक समाचार प्रकाशित करता है। वास्तविक समाचार के कारण ही भास्कर प्रदेश ही नहीं देश मे भी अव्वल है। पुनीत जिंदल ने बताया कि 500 रुपए से ऊपर की खरीदारी पर भास्कर द्वारा ग्राहकों को इनामी योजना में जोड़ने का प्रयास जारी है। सभी ग्राहकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन की सख्ती है, लोगों को मास्क लगाने, दूरी रखने पर अंदर प्रवेश दिया जा रहा है ।

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