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राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा:भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने दी आंदोलन की चेतावनी

टोंक3 घंटे पहले
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टोंक सरकारी स्कूलों में उर्दू के पद भरने और मदरसा पैराटीचर्स का समान वेतन देने की मांग को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा हैं। शुक्रवार की दोपहर कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में जिलाध्यक्ष विकार खान ने बताया कि राजस्थान के पूर्व विधायक पुत्र शमशेर भालू खान उर्दू के पद स्वीकृत करवाने के लिए 1090 किलोमीटर लंबी दांडी यात्रा पर निकले हुए हैं।

मदरसा पैराटीचर्स भी लंबे समय से नियमितिकरण और समान वेतन की मांग कर रहे हैं लेकिन राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की दोनो प्रमुख मांगाें की लगातार अनदेखी कर रही हैं। उन्होंने उक्त मांगों को जल्द निस्तारण की मांग करते हुए चेतावनी दी हैं आगामी दिनों में बड़ा आदोलन किया जाएगा। इस दौरान शकील अहमद, मोहम्मद रफीक, अब्दुल रज्जाक, गुल मोहम्मद आदि मौजूद रहे।

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