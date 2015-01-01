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ज्ञापन:दीपावली से पूर्व बोनस और उपार्जित अवकाश का भुगतान किया जाए, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

टोंक2 घंटे पहले
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दीपावली पर कर्मचारियों के बोनस सहित उपार्जित अवकाश का भुगतान किए जाने सहित आठ सूत्रीय मांगपत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया।अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा की ओर से राज्य कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर जिलाध्यक्ष रामनारायण चौधरी, संरक्षक सैयद मेहमूद शाह, विजय माथुर व बजरंगलाल सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर गौरव अग्रवाल को सौंप गए ज्ञापन में बताया प्रदेश की योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले कर्मचारियों की लगातार अनदेखी करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित कदम नही उठाने के कारण ही कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा हैं। जिला महामंत्री सज्जन सिंह ने बताया कि कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश (हड़ताल) के अधिकार बहाल करने, सातवें वेतन आयोग का लाभ वंचित राज्य कर्मचारियों को देने एवं कर्मचारी महासंघ के साथ हुए समझौतों एवं सहमतियों को क्रियान्वित करने, दीपावली से पूर्व बोनस व उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान करने, कर्मचारियों के वेतन से की जा रही वसूली को बंद करने, सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने, राज्य सरकार के अधीन विभिन्न घटकों, संगठनों से द्वि-पक्षीय वार्ता आयोजित करने एवं अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग के निस्तारण की मांग की गई हैं। इस दौरान मो. आसिफ खान, सत्यनारायण सैन, जगदीश मीणा, मो. इरफान, ज्ञानसिंह, लादूलाल, स्वरूप नारायण, धनराज सिंह, हंसराज चौधरी, प्रकाश चंद, रामप्रकाश धाकड़, कन्हैयालाल मीणा, जसवंत सिंह नरूका एवं अशोक ट्रेलर आदि मौजूद रहे।सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण का तोहफादेवली| स्थानीय नगर पालिका ने कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर बोनस के साथ-साथ स्थायीकरण करने का भी तोहफा देकर खुशियों की सौगात दी है। नगर पालिका के प्रशासक एवं अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2018 - में जरिए लॉटरी से चयनित हुए 16 सफाई कर्मचारियों को 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल बिना व्यवधान के पूर्ण कर लिया है। जिसके चलते गुरुवार को स्थायीकरण किया जाकर आदेश जारी किए गए। सभी सफाई कर्मचारी स्थायीकरण किए जाने से काफी खुश नजर आए l सभी सफाई कर्मचारियों को नवम्बर 2020 से ही सम्पूर्ण परिलाभ देय होगा इस दौरान नगरपालिका में कोविड-19 गाइडलाइन के तहत छोटे से आयोजन के तहत सभी 16 सफाई कर्मचारियों को बोनस के साथ स्थायीकरण के आदेश सौंप दिए गए हैं।

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