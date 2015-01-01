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दीपोत्सव आज से:बाजार में रौनक, अच्छी ग्राहकी से बरस रहा धन, व्यापारी खुश

टोंकएक घंटा पहले
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  • एक ही दिन में एक करोड़ से अधिक की खरीदारी, कारोबार में उछाल से बाजार गुलजार

कोरोना संक्रमण काल में आठ माह की निराशा दीपोत्सव के शुभारंभ से पूर्व ही खत्म होती दिख रही है। पिछले चार-दिन बाजार में खरीददारी मेंं आए उछाल के लिए कारण बाजार गुलजार होने लग गए। वही दीपोत्सव पर बाजार में होने वाली रोशनी इस बार नही होगी। शुक्रवार को धनतेरस पर भगवान धन्वतरी की पूजा-अर्चना के साथ ही दीपोत्सव का शुभारंभ होगा। व्यापार महासंघ के विष्णु गुप्ता ने बताया कि पिछले पांच दिनों में हुई खरीददारी ने व्यापार में तेजी आई हैं। इन पांच दिनों में 15 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ है। गुरुवार को मुख्य बाजार में आवश्यक सामान खरीदने के लिए महिला-पुरूषों की बाजार मेें भीड़ उमड़ी रही और एक ही दिन में एक करोड़ से अधिक की खरीदारी हुई हैं। वही गुरुवार को हाट बाजार में भी लोगो की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। हर वर्ग के लोगो ने हाट में बाजार में जमकर खरीदारी की। व्यापार संघ से जुडे माधवदास बालानी ने बताया कि पिछला एक सप्ताह के दौरान ग्राहकी ने व्यापार में मानो जान सी फूंक दी हैं।

भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना के साथ दीपोत्सव का शुभारंभ, धनतेरस पर आज 20 करोड़ रुपए का व्यापार की उम्मीद

धरतेरस पर भी 20 करोड़ का व्यापार होने की उम्मीद है। धनतेरस पर बर्तन, सर्राफा, वाहन सहित दुकानों पर भी जमकर खरीददारी होगी। लोग घरों में सजाने के लिए धार्मिक कलेण्डरों व मिट्टी के दीपकों की भी खूब खरीददारी हो रही है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक, रेडीमेड गार्मेंट, मोबाइल, सजावटी सामान सहित अन्य व्यापारिक उत्पाद विक्रय के लिए दुकानों में सज चुके हैं।

कुंभकारों की दीपावली ग्राहकों पर निर्भर

हर साल दीपोत्सव का इंतजार करने वाले कुम्भकार भी दीपोत्सव से आशा लगाए हैं। क्योंकि मिट्टी के यह कारीगरों की दीवाली पर लोगों की खरीददारी पर ही निर्भर हो। इसलिए कोरोना संक्रमण का ध्यान रखते हुए लोगो को मिट्टी की दिए बेचने का सिलसिला जारी है।

हर साल पांच दिवसीय दीपोत्सव के तहत बाजार रोशनी से जगमग होती हैं। लेकिन इस बार बाजार में रोशनी नहीं की गई। इससे स्थानीय लोगों में मायूसी हैं। आतिशबाजी पर बैन के बाद बाजार में रोशनी नही होने से दीपावली पर रौनक देखने को नही मिल पाएगी। व्यापारियों ने बताया कि रोशनी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिले थे। लेकिन बात नहीं बन पाई।

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