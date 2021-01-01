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करंट से भैंस की मौत:देवपुरा में करंट से भैंस की मौत

टोंक5 घंटे पहले
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गांव देवपुरा में एक विद्युत पोल में करंट आ जाने से एक भैंस की मौत हो गई। मालियों की ढाणी झिलाय निवासी पीडि़त किशोर पुत्र सोहन माली ने बताया कि बुधवार की सुबह वह अपनी भैंस को ढाणी के समीप स्थित देवपुरा गांव की ओर लेकर जा रहा था। इसी दौरान गांव के रास्ते में स्थित एलटी लाइन के विद्युत पोल में भैंस की सांकल उलझ गई जिससे भैंस को करंट के झटके लगने लगे। भैंस को करंट के झटकों से तड़पता देखकर किशोर ने भैंस की सांकल को सुलझाने का दो बार प्रयास किया। परंतु सांकल में करंट आने से उसे भी बिजली के झटके लगे। उसने तुरंत झिलाय जीएसएस पर फोन से सूचना देकर बिजली सप्लाई बंद करवाई। इस दौरान सप्लाई बंद होने से पूर्व ही भैंस की मौत हो गई। पीडि़त ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर निवाई पुलिस मौके पर पहुंची और पशु चिकित्सक ज्योति चौधरी व अविनाश जैन से मृत भैंस का पोस्टमार्टम करवाकर पंचनामा तैयार करवाया।

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