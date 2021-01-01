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दीक्षा जयंती महोत्सव:मेहंदवास में आचार्य माताजी कनकश्री का दीक्षा जयंती महोत्सव मनाया

टोंक3 घंटे पहले
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मेहंदवास स्थित श्री चन्द्रप्रभु अतिशय क्षेत्र में रविवार को आचार्य इंद्रनंदी महाराज के सानिध्य में आर्यिका कनकश्री माताजी का 78 वां जन्म दिवस एवं 25वां दीक्षा दिवस मनाया गया। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मंत्री वीरेंद्र संघी ने बताया की महोत्सव के दौरान आचार्य इन्द्रनंदी को प्रवीण चंद, इंद्रमल, राजेंद्र कुमार, दिनेश कुमार मेहरू वाले टोंक व चेतन कुमार जैन ने पीछी तथा शास्त्र भेंट किया। कार्यक्रम का मंगलाचरण अंजना जैन हाडी गांव ने किया। इसके पश्चात 40 श्रद्धालुओं की ओर से माताजी को शास्त्र व पिछी भेंट किए गए। प्रवक्ता रमेश जैन ने बताया की सुबह विधान का कार्यक्रम हुआ। इसमें श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा की। कोषाध्यक्ष राजेश जैन ने बताया कि महोत्सव में सुरेश संघी, भागचंद फुलेता, रमेश दाय वाले, नीरज धूंधरी, विमल बरवास, बाबूलाल रानोली समेतकार्यक्रम में सुरेश संघी भागचंद फुलेता रमेश दाय वाले राजेश जी अरनिया वाले ,नीरज धुंधरी विमल बरवास बाबूलाल रानोली समेत लावा, देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह, छान, निवाई, टोंक समेत कई स्थानों से श्रद्धालु पहुंचे। पंडित मनोज कुमार शास्त्री के निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न हुआ।

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