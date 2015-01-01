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लघु प्रोत्साहन योजना:सीएम लघु प्रोत्साहन योजना में कम ब्याज पर उपलब्ध कराएंगे ऋण

टोंक4 घंटे पहले
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत नए उद्यम स्थापित करने, पूर्व संचालित उद्यमों के विस्तार आदि के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक शैलेन्द्र शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना है। जिसका उद्देश्य नए उद्यम की स्थापना एवं पूर्व संचालित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण के लिए कम ब्याज पर वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत नए उद्यम की स्थापना,विविधीकरण व आधुनिकीकरण के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार उपक्रमों के लिए ऋण उपलब्ध, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 करोड़ व व्यापार के लिए अधिकतम 1 करोड तक का ऋण दिया जाएगा।इन बैंकों से मिलेगा ऋण: योजना के तहत राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक तथा स्माल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम एवं सिडबी वित्तीय संस्थाएं ऋण उपलब्ध करवाने के लिए पात्र है।

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