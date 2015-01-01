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शीतलहर:शीतलहर : तापमान सामान्य से कम रहा

टोंक3 घंटे पहले
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जिले में शीतलहर का असर तीसरे दिन गुरुवार कोे भी जारी रहा। रात के साथ ही अब दिन के पारे में भी गिरावट आई है। हालांकि दिन के तापमान में अधिक गिरावट नहीं आई है। लेकिन रात का तापमान 8 डिग्री तक रहा। जो सामान्य तापमान से दो डिग्री कम रहा। इसी प्रकार दिन के तापमान में भी सामान्य से तीन डिग्री की गिरावट रही। हालांकि गत वर्ष के तापमान की अपेक्षा इस समय अभी तक दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी की स्थितियां है। गत वर्ष इन दिनों अधिकतम तापमान 16 व न्यूनतम 6 डिग्री था। जिले में गुरुवार को अधिकतम तापमान 21 एवं न्यूनतम 8 डिग्री रहा। आगामी दिनों में तापमान में उतार-चढाव की स्थितियां रहेंगी। मौसम साफ रहने के साथ ही शीतलहर की स्थितियां बनी है।

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