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आई20 को लांच किया:अदिति हुंडई शोरूम पर कलेक्टर ने फीता काटकर किया नई आई 20 कार को लांच

टोंक17 मिनट पहले
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जिले में प्रथम कार डीलरशिप अदिति हुंडई में गुरुवार को कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने फीता काटकर हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड की नई कार आई20 को लांच किया हैं। कलेक्टर ने फीता काटने के बाद केक काटकर आई20 को बिक्री के लिए जारी किया। उन्होंने नही लांच कार में बैठकर इसके फीचर जानने में दिलचस्पी दिखाई। कलेक्टर ने कहा कि टोंक के अंदर हुंडई की डीलरशिप हैं जहां सेल सर्विस की सुविधा हैं। इस दौरान कोटक के जोनल हेड़ अमित जैन, एरिया मैनेजर अमित गर्ग, बैंक ऑफ़ बड़ौदा मैनेजर टीएस मीणा, धर्मचंद बंसल आदि उपस्थित रहे। लॉंचिंग पर गोपाल लाल जांगिड़ टोडारायसिंह ने कार की बुकिंग करवाई। अदितिहुंडई के सीईओ राहुल सिंघल ने बताया कि नई आई20 कुल 8 रंगों में उपलब्ध हैं, स्टाइल के मामले में ये अंतर्राष्ट्रीय स्पैक मॉडल के समान होगी। इसके फ्रंट में एक बड़ा हेक्सागोनल आकर का ग्रिल हैं। जिसकी ब्लैक ग्लॉसी रंग से फिनिशिंग की गई हैं। उन्होंने बताया कि आई20 चार वेरिएंट के साथ 3 इंजन विकल्प में उपलब्ध रहेगी। इसमें पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल डीजल का विकल्प दिया जाएगा।

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