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आर्थिक सहायता:कलेक्टर ने तीन मृतकों के आश्रितों व एक घायल को 3.10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की

टोंक5 घंटे पहले
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जिला प्रशासन ने अलग-अलग दुर्घटनाओं में मृतक 3 व्यक्तियों के आश्रितों व एक घायल को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 3.10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।ग्राम डोडरिया (पीपलू) निवासी कलेक्टर गौरव अग्रवाल नेबताया कि दुर्घटना में मृतक चतुर्भुज पुत्र घासीलाल गुर्जर,भरनी (टोंक) निवासी मृतककाना पुत्र रामजस मीना, नोशे मियां का पुल टोंक निवासी मृतक श्यामलाल पुत्र रूपचंद महावरके आश्रितों को 1-1 लाख तथा हादसे में घायल मालियों की झोपड़ियां (मेहन्दवास) निवासी गणेश पुत्र रामफूल सैनी को 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।

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