पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

फर्जी दस्तावेज:फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध पट्टा बनाने पर कलेक्टर से की शिकायत

टोंक2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुश्तैनी मकान का फर्जी दस्तावेज बनाकर पट्टा बनाने पर ग्राम पंचायत के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन देकर लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की हैं। जिले की निवाई तहसील के सिरस गांव रहने वाले निवासी गोपाल बिहारी गौत्तम ने गुरुवार को कलेक्टर से मिलकर बताया कि ग्राम पंचायत प्रशासन ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज बनाकर उनके पुश्तैनी मकान का लोकेश कुमार शर्मा के नाम पट्टा बना दिया हैं। इसकी जानकारी मिलने पर विकास अधिकारियों को पिछले साल 9 जून को ज्ञापन दिया लेकिन कार्रवाई नही होने पर 30 जून को स्मरण पत्र दिया गया। इसके बावजूद विकास अधिकारी निवाई ने कोई कार्रवाई नही की। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर बरोनी थाने में इस साल 12 जनवरी को एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नही की। उन्होंने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में ग्राम विकास अधिकारी की ओर से प्रमाणित प्रतिलिपियां दिलवाने और फर्जीवाड़े लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की हैं।एसडीएम व तहसीलदार कार्यालय कर्मियों को आज दी जाएगी वैक्सीन (मालपुरा): कोराना की रोकथाम के लिए वैक्सिनेशन कार्यक्रम के तहत मालपुरा एसडीएम व तहसीलदार कार्यालय के कर्मचारी अधिकारियों को 4 जनवरी को वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी अनुसार मालपुरा के उक्त राजस्व कार्यालयों में कार्यरत करीब 89 कर्मचारी अधिकारियों को टीके लगाए जाएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser