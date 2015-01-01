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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज:कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से, तीन दिन चलेगी, होटलों-धर्मशालाओं की तलाशी

टोंक17 मिनट पहले
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  • रोजाना दो पारियों में होगी संचालित, हर पारी में 1400 परीक्षार्थी होंगे शामिल, अभ्यर्थियों की रोडवेज स्टैंड पर दिनभर रही कतारें, रोडवेज की तैयारियां नाकाफी

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू होगी। इसको लेकर शहर में तीन परीक्षा केन्द्र बनाए गए है। इनमें एग्रीकल्चर कॉलेज डाइड रोड वजीरपुरा, डॉ अम्बेडकर कॉलेज पंचकुइया दरवाजा व मराठा कॉलोनी छावनी क्षेत्र स्थित संस्कृति कॉलेज शामिल है। दूसरी ओर जिले के अभ्यर्थियों का परीक्षा केन्द्र जिले से बाहर होने से दिनभर रोडवेज बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की रेलमपेल बनी रही। एसपी ओमप्रकाश ने बताया कि परीक्षा 6 नवम्बर से शुरू होकर तीन दिन 7 व 8 नवम्बर तक चलेगी।

शहर में बनाए तीन परीक्षा केंद्र, पहली पारी सुबह 9 से 11 बजे व दूसरी पारी में शाम 3 से 5 बजे के बीच होगी परीक्षा, कोरोना के चलते एक बस में 47 यात्रियों को ही टिकट

प्रत्येक पारी में करीब 1400 परीक्षार्थी शामिल होंगे। एसपी ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर राजपत्रित पुलिस अधिकारी को परीक्षा केन्द्र प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ परीक्षार्थी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसको लेकर रोडवेज बस स्टैंड व डिपो के सामने कोतवाली व पुरानी टोंक थाना की ओर से सहायता केन्द्र बनाए गए है। डीएसपी चन्द्रसिंह रावत ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों की उपस्थिति ओर पहचान के लिए बॉयोमेट्रिक/ थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। एसपी ने बताया कि परीक्षा को लेकर गुरुवार को पुलिस लाइन में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए है। शहर के होटलों, धर्मशालाओं व सरायों की जांच की जा रही है।जिले के अभ्यर्थियों का परीक्षा केन्द्र दूसरे जिलों में आने से एक दिन पहले से ही अभ्यर्थियों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया। गुरुवार को रोडवेज बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों का जमावड़ा रहा। जयपुर, कोटा के बुकिंग काउंटरों पर तो अभ्यर्थियों की कतारे लगी रही। परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने व बसों की कमी होने से रोडवेज की ओर से की गई तैयारियां धरी ही रह गई। कोरोना के चलते प्रत्येक बस में महज 47 यात्रियों को ही टिकिट दिए जा रहे थे। जयपुर, कोटा व भीलवाड़ा के लिए रोडवेज की ओर से अतिरिक्त बसों का संचालन कराया गया है। मुख्य आगार प्रबन्धक रामचरण गोचर ने बताया कि आगार की ओर से अन्यत्र स्थानों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज की व्यवस्था गई है। यात्रीभार वाले मार्गों पर 15 अतिरिक्त बसों का संचालन कराया गया।

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