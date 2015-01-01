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कोरोना का कहर:कोरोना के 31 केस मिले, देवली में 2 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव

टोंक10 मिनट पहले
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  • जिले में संक्रमितों की संख्या 223, देवली में 31 मामले एक्टिव

जिले में कोरोना संक्रमण का सिलसिला अब तेज हो गया है। पिछले सात दिनों में कोरोना संक्रमण के 112 मामले सामने आ चुके हैं। जबकि अभी 459 सैंपल की जांच आना बाकी है। सभी सैंपल शनिवार को ही लिए गए। जिले में कोरोना संक्रमण के 2237 मामले सामने आ चुके हैं। सर्दी में तेजी के साथ और भी बढ़ने की संभावनाएं है। जिले से अब तक 39 हजार से अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं। हालांकि रिकवर भी 92 प्रतिशत से अधिक हो रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव केस का सिलसिला रुक नहीं रहा है। शनिवार को 31 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। नवंबर माह में 112 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। जबकि इससे पूर्व अप्रैल में 134, मई 30, जून 37, जुलाई 73, अगस्त 475, सितंबर 878 एवं अक्टूबर माह में 498 केस सामने आ चुके हैं।

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भास्कर न्यूज़|देवलीशहर में पुलिस थाना प्रभारी के बाद अब 2 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसके चलते पुलिस थाने में भय का माहौल बना हुआ है। शनिवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार शहर व ब्लॉक में 11 जने पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि शहर से सटी भीलवाड़ा जिले की 2 कॉलोनियों में दो जनों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इस तरह शहर में शनिवार को 13 जने पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि शहर व ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर शनिवार को 42 जनों की जांच सैंपल लेकर भिजवाए गए हैं। इस रिपोर्ट में कांग्रेस व भाजपा के दो नेता भी शामिल हैं। अब शहर व ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर करीब 31 जने कोरोना संक्रमित चल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बीते गुरुवार को देवली थाना प्रभारी पॉजिटिव पाए गए थे जिसके चलते शुक्रवार को पुलिस थाने में तैनात 25 पुलिसकर्मियों की जांच सैंपल भेजे गए थे इनमें से दो पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र को मिलाकर अब 91 जांचें पेंडिंग चल रही है। शहर में एकाएक 9 जनों के पॉजिटिव पाए जाने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वही कोरोना जागृति अभियान को भी इससे धक्का लगा है।

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