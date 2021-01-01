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दान पात्रों की राशि की गणना:डिग्गी मंदिर के दान पात्रों की राशि की गणना, पहले दिन 7 लाख 40 हजार कराए बैंक में जमा

टोंक4 घंटे पहले
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  • उपतहसील के 13 कर्मचारी अधिकारी कर रहे हैं गणना, आज भी रहेगी गिनती जारी

डिग्गी कल्याण धणी मंदिर के दान पात्रों को बुधवार को करीब पांच माह बाद खोला गया। खोले गए दानपात्रों की राशि की गिनती करने के लिए डिग्गी उप तहसील कार्यालय के नायब तहसीलदार प्रहलाद सिंह सहित करीब 13 कर्मचारी लगे हैं। इनमें डिग्गी उप तहसील के पटवारी गिरदावर व कार्यालय कर्मी शामिल है। डिग्गी नायब तहसीलदार प्रहलाद सिंह ने बताया है कि दानपात्रों की राशि की गिनती में पहले दिन 7 लाख 40 हजार रुपए गिने गए जिन्हें मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा कराए गए है । दानपात्रों की राशि की गिनती का कार्य गुरूवार को भी बदस्तूर जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि गिनती कार्य के दौरान शेष रही दानपात्रों की राशि को कड़ी सुरक्षा में सुरक्षित रखा गया है। उल्‍लेखनीय है कि डिग्गी मंदिर के दानपात्रों को खोलने के लिए कोई दिन या तारीख निश्चित नहीं है। प्रशासन व मंदिर ट्रस्ट की सुविधा अनुसार दानपात्र खोल कर राशि की गिनती कर बैंक खाते में जमा कराई जाती है।नेमीनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में शांतिनाथ मण्डल विधान आयोजितबनेठा| उपतहसील मुख्यालय पर स्थित नेमीनाथ दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर में बालाचार्य निपूर्णनन्दी महाराज ससंघ सानिध्य में बुधवार को शांतिनाथ मंडल विधान का आयोजन किया गया । जैन समाज के हरीश पांडया ने बताया कि बुधवार को सुबह सात बजे विधि-विधान से भगवान शांतिनाथ व मूलनायक नेमीनाथ का नित्याभिषेक किया गया । उसके बाद शांतिधारा का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी शांतिधारा करने का सौभाग्य ताराचन्द प्रेमचन्द पांडया को मिला । प्रात:आठ बजे श्री शांतिनाथ मंडल विधान का शुभारम्भ किया गया । कार्यक्रम के दौरान आर्यिका माताजी के निर्देशन में पूजार्थियों ने विधान मंडल का भजनों की मधुर स्वर लहरियों के बीच निर्मल भावों से पूजन कर मंडल पर श्रीफल युक्त 120 अर्घ्य समर्पित किए। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से भगवान शांतिनाथ का पूजन कर विश्व में शांति समृद्धि की कामना की गई। महाअर्घ्य समर्पण, शांति पाठ एंव विसर्जन विधि के साथ पूजा-अर्चना संपन्न हुई । इस दौरान राजेन्द्र जैन, पदमचन्द पांडय़ा,पुरणमल लुहाडिया, महावीर प्रसाद अलीगढ, बाबूलाल नासिरदा सहित अनेक जैन श्रावकउपस्थित थे।

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