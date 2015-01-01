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जनाना अस्पताल का हाल-बेहाल:प्रसूताओं के बीच लोगों की भीड़, संक्रमण का खतरा

टोंक23 मिनट पहले
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  • प्रसव कक्ष में पुरुषों का बेरोकटोक प्रवेश, प्रसूताओं में नाराजगी

सर्किट हाउस मोड़ पर बने नए जनाना अस्पताल के वार्ड में कुशलक्षेम पूछने आ रहे रिश्तेदारों व परिजनों की फौज प्रसूताओं का दर्द बढ़ा रही है। इसके साथ ही प्रसव कक्ष में भी पुरुषों के बेधड़क प्रवेश करने से कई प्रसूताओं के परिजनों में नाराजगी भी है। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि नियमों के मुताबिक प्रसूता की कुशलक्षेम रात आठ बजे तक ही पूछी जा सकती है। उसके लिए भी एक-या दो परिजन ही बेड तक जा सकते हैं, लेकिन टोंक में ये नियम लागू नहीं हो रहे हैं। प्रसूताओं व नवजात के बेड के आसपास दिनभर परिजन व स्वास्थ्य पूछने वालों का तांता लगा रहने से संक्रमण का भी अंदेशा बना रहता है। प्रसव कक्ष में भी कई बार पुरुषों के अचानक प्रवेश करने से कई प्रसूताएं शर्मसार भी हो जाती है। सौ बेड वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल के वार्डों में भर्ती प्रसूताओं के साथ परिजन बैठे होने से एक तो शोरगुल होता है। साथ ही गंदगी भी होती है। यहां दिन के साथ-साथ रात को भी वार्ड में महिलाओं के साथ पुरुषों की भरमार रहती है। परेशानी उस समय अधिक होती है तब पुरुषों को वार्ड से निकलने को कहा जाता है। बाहर निकाले जाने पर पुरुष समेत अन्य परिजन सुविधा शुल्क का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं। प्रसव कक्ष में भी पुरुषों के बेधड़क प्रवेश करने से स्टाफ नर्सों में नाराजगी हैं। चिकित्साकर्मियों के मुताबिक लैबर रूम(प्रसव कक्ष) में भी साथ आए पुरुषों के प्रवेश करने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। पोस्ट कॉ-ऑपरेटिव वार्ड में भर्ती प्रसूताओं के साथ बैठे लोग उन्हें राहत के बजाय दर्द दे रहे है। जनाना वार्ड के ऊपर बने शिशु व कुपोषित वार्ड का भी यही हाल है। जनाना वार्ड में प्रसव का भार अधिक रहता है। जबकि स्टाफ की कमी वर्षों से बरकरार है। जानकारी के मुताबिक 24 घंटों में अस्पताल में आम दिनों में करीब 35 से 40 से प्रसव होते आए है। इसके बावजूद स्टाफ का अभाव है। सुरक्षा गार्डों को पाबंद करेंगे^जनाना वार्ड में सुरक्षा गार्ड लगे हुए है। फिर भी अगर प्रसूताओं के साथ अन्य लोगों की भीड़ रहने की समस्या है तो इसके लिए सुरक्षा गार्डों को पाबंद किया जाएगा। डॉ. नवीन्द्र पाठक, पीएमओ टोंक

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