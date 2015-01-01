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ग्राहकों की पहली पसंद:शादी की खरीदारी के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बेबी स्टील फर्नीचर

टोंक2 घंटे पहले
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कचहरी गेट के पास मैन रोड पर स्थित शोरूम बेबी स्टील फर्नीचर पर इन दिनों शादी विवाह की खरीददारी क लिए लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इन दिनों शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी डाईजा, फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की खरीददारी के लिए शोरुम पर आ रहे है। वही सभी तरह का सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध होने की वजह से यहां पर ग्राहकों का तांता लगा हुआ है।शोरूम संचालक अब्दुल मजीद ने बताया कि दीपावली व शादी विवाह की खरीददारी के लिए ग्राहक सभी तरह के बेहतरीन ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स, गुणवत्तापूर्ण गद्दे व फर्नीचर आदि समानों की खरीद कर पाएंगे। वही उन्हें यहां खरीदारी पर लक्की ड्रा के जरिए उपहार जीतने को मौका मिलेगा। यहां पर सभी आइटम पर आकर्षक डिस्काउंट व दिवाली ऑफर के साथ साथ 0 प्रतिशत ब्याज पर बजाज फाइनेंस व होम क्रेडिट से फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आसिफ व नरेंद्रसिंह महावर ने बताया कि यहां सभी तरह की कम्पनियों के विभिन्न ब्रांड्स के फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, खैतान-ओरिएंट व अन्य ब्रांड्स के कूलर, होम थियेटर-स्पीकर्स, पंखे, माइक्रोवेव ओवन, इंडक्शन आदि सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के साथ साथ 100 प्रतिशत मजबूत गुणवत्ता के बेड, ड्रेसिंग, अलमारी, सोफ़ा सेट, दुल्हन सेट, टेबल-कुर्सी, डाइनिंग टेबल सेट, बर्तन, गैस का चूल्हा आदि व सभी प्रकार के घरेलू आइटम उपलब्ध कराने के साथ होम डिलेवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।वहीं शोरूम से 500 रुपए या उससे ज्यादा की खरीदारी करने वाले हर ग्राहक को भास्कर की खुशियों की शॉपिंग के तहत बंपर ड्रॉ और लक्की ड्रा में उपहार जीतने का सुनहरा मौका मिलेगा। शॉपिंग करने के बाद 9190000071 पर मिस्ड कॉल देगा जिसके बाद प्राप्त लिंक पर अपनी पूरी जानकारी भरकरऔर शॉपिंग का बिल अटैच करें जिससे वह बंपर ड्रॉ में ईनाम का भागीदार बन सकेंगे। संचालक ने बताया कि अब तक यहां पर 45 से 50 ग्राहकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है।

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