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फीस कटौती की मांग:बीयूएमएस-बीएएमएस में फीस कटौती की मांग

टोंक3 घंटे पहले
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प्रांतीय राजस्थान मुस्लिम तेली महापंचायत अध्यक्ष हाजी अब्दुल लतीफ आरको ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व चिकित्सामंत्री रघु शर्मा को पत्र लिखकर बीयूएमएस व बीएएमएस पाठ्यक्रम की फीस में कटौती की मांग की हैं। उन्होंने बताया कि बीयूएमएस व बीएएमएस पाठ्यक्रम में सत्र के प्रारंभ में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से वसूल की जाने वाली फीस बहुत ही अधिक हैं। ऐसे में मंदी व लॉकडाउन के कारण बढ़ी बेरोजगारी की वजह से अभिभावक भुगतान करने में असक्षम हैं। जो अभिभावक जो अपने बच्चों को बीयूएमएस व बीएएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाना चाहते हैं बहुत ही असमर्थता महसूस कर रहे हैं। इसलिए फीस में कटौती की जानी चाहिए।

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