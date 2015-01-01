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सुरक्षा गार्ड की मांग:घारेड़ा सागर बांध की मोरी पर सुरक्षा गार्ड की मांग

टोंक2 घंटे पहले
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  • मोरी की सुरक्षा के लिए पूर्व में किसानों ने निजी गार्ड लगवाया, लेकिन अब ध्यान रखने वाला कोई नहीं

टोडारायसिंह घारेड़ा सागर बांध पर सुरक्षा गार्ड लगाने की मांग को लेकर गुरुवार को बावड़ी, देवपुरा, लाखोलाई, गोपालपुरा, रतवाडा, सोनवाका बास, रघुनाथपुरा कमांड एरिया के किसानों ने गोपालपुरा सरपंच प्रतिनिधि कन्हैया गुर्जर की अगुआई में एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल को ज्ञापन सौंपा है।ज्ञापन से ग्रामीणों ने मांग की है कि घारेड़ा सागर बांध की मोरी चालू कर दी गई है। मोरी की सुरक्षा हेतु पूर्व में किसानों द्वारा निजी सुरक्षा गार्ड लगवा रखा था। लेकिन अब वहां कोई भी व्यक्ति गार्ड के रूप में रहने के लिए तैयार नही है। असामाजिक तत्व बांध की मोरी में मिट्टी व पत्थर डाल कर बंध कर देते है। जिससे अंतिम छोर के काश्तकारों के पानी नही पहुंच पाता है।काश्तकारों के साथ मारपीट करने पर उतारू होते है। इसलिए गंभीर नुकसान का अंदेशा है। किसानों को समुचित रूप से पानी मिल सके व लडाई-झगडा नही हो इसके लिए चार पुलिस कर्मियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई जाए। जिससे कि किसानों को समुचित मात्रा में पानी मिल सके। अन्यथा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी नही लगाने पर लडाई झगडा होने की पूर्ण संभावना है।ज्ञापन देने वालों में सरपंच प्रतिनिधि कन्हैयालाल गुर्जर, श्योराज, राजाराम, मुकेश मीणा, हंसराज, रमेश गुर्जर, रामसिंह, मदन, गोपाल, मनराज, रामअवतार, गोपाल, हनुमान, रामदेव, सुखलाल, रामनिवास, हेमराज, उद्दालाल सहित कई किसान है।

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