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एनिकट निर्माण की मांग:बरवास में पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने और एनिकट निर्माण की मांग

टोंक4 घंटे पहले
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  • ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने पूर्व डिप्टी सीएम पायलट को सौंपा ज्ञापन

टोडारायसिंह बरवास के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सीएचसी में क्रमोन्नत करवाने एवं बनास नदी में एनिकट रपट निर्माण कराने की मांग को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को उनके सरकारी रेजिडेंस जयपुर में उपखण्ड की उपतहसील बरवास की 11 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने युवा नेता महावीर गुर्जर बरवास की अगुआई में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन से ग्रामीणों ने बताया है कि बरवास व छाणबाससूर्या सहित 30 गांवों की जमीन सिंचित करने के लिए बनास नदी में पानी रोकने के लिए एनिकट निर्माण करवाया जाए। एनिकट निर्माण की बरवास पंचायत, पालडा, मेंहदवास, अमीनपुरा आदि की मुख्य मांग है। यहां वर्षा के पानी को रोकने के लिए एनिकट निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है। एनिकट निर्माण से आस पास के 30 गांवों की करीब 20 हजार हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यहां के किसानों की यह वर्षों पुरानी मांग है। ऐसे में राज्य सरकार के फरवरी के बजट में बनास में एनिकट निर्माण की घोषणा कराए। वही बरवास उपतहसील मुख्यालय पर पीएचसी को क्रमोन्नत करवा कर सीएचसी बनवाए ताकि यहां के ग्रामीणों को समुचित चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके।

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