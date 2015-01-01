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त्यौहार की रोनक:रोक के बावजूद हाट बाजार में लगा दुकानदारों और ग्राहकों का मजमा

टोंक18 मिनट पहले
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कोरोना संक्रमण की रोकथाम के चलते करीब सात माह बाद लगे हाट बाजार पर लगने पर गुरुवार को दोबारा पाबंदी लगाई दी गई। लेकिन गुरुवार सुबह दुकान नही लगाने के अनाउंसमेंट के बावजूद हाट बाजार परिसर में दुकानें लगी और वही दीपावली का त्यौहार नजदीक होने के कारण हाट बाजार में सामान खरीदने वाले महिला-पुरुषाें की अच्छी खासी आवक-जावक रहने दिनभर भीड़-भाड़ रही। उधर नगर परिषद की ओर से खेल स्टेडियम के पास लगने वाले हाट बाजार व हाईवे बाईपास रोड़ के निकट प्राईवेट भूमि पर बकरा मंडी लगाने के लिए दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया हैं। आयुक्त नगर परिषद सचिन यादव ने बताया कि मेहंदी बाग निवासी चांद खां को साप्ताहिक हाट बाजार व निजी खातेदारी भूमि पर मोतीबाग निवासी शाकिर सईद व मो. शहजाद काे बकरा मंडी के लिए नगर परिषद की ओर से एनओसी जारी की गई थी। आयुक्त ने बताया कि अपरिहार्य कारणों के चलते उक्त ठेके व बकरा मंडी की एनओसी निरस्त कर दिया गया हैं।

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