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दुकानदारों में रोष:हाट बाजार में ठेका निरस्त होने के बावजूद वसूली से दुकानदारों में रोष, आयुक्त ने कहा- मामला सही निकला तो करेंगे कार्रवाई

टोंक3 घंटे पहले
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कोरोना काल के कारण पिछले सात महिनों के बाद दोबारा शुरु हुआ हाट बाजार में गुरुवार को नए विवाद सामने आता हैं। दूसरी ओर से दीपावली से पहले आखिरी हाट बाजार में खरीददारी को रौनक देखने को मिली। हर वर्ग महिला पुरुष सुबह से ही खेल स्टेडियम के पास भरने वाले हाट बाजार में खरीदारी के लिए पहुंचे। जो क्रम दिनभर चलता रहा। वही इस दौरान दुकानदारों से वसूली के दौरान कुछ विवाद देखने को मिला। दुकानदारों का आरोप हैं कि बिना रशीद दिए वसूली की जा रही हैं। इस विरोध करने पर उन्हे धमकाया गया। इधर नगर परिषद आयुक्त सचिन यादव ने बताया कि पूर्व का ठेका किसी प्रशासनिक कारणों के चलते निरस्त किया गया। लेकिन हाट बाजार व्यापारियों व दीपावली सीजन को देखते हुए हाट बाजार लगाने की अनुमति दी गई थी। जिसमें वसूली करने के लिए नगर परिषद कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। उन्होने यह भी बताया कि उनके सामने किसी प्रकार की विवाद की बात सामने नही आई। अगर वसूली में किसी प्रकार अनियमितता बरतने की बात सामने आती हैं तो जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी।

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