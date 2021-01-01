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घर-घर धन संग्रह:श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए घर-घर धन संग्रह करने पहुंचे भक्त

टोंक4 घंटे पहले
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टोडारायसिंह श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में बनने वाले भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण हेतु गुरूवार को शहर के कल्याण जी के चौक स्थित श्रीराम मंदिर से विश्व हिन्दू परिषद के तत्वावधान में श्री भक्तों की टोलियां प्रत्येक घर घर पहुंच कर 1000 रूपए, 100 रुपए व 10 रुपए का धन संग्रह कर इस पुनीत कार्य का शुभारंभ किया।टोंक जिला संघचालक पुरुषोत्तम शर्मा, दुर्गा प्रसाद गौड, कोमल स्वामी, विहिप के संरक्षक राजेन्द्र विजयवर्गीय, विहिप अध्यक्ष नाथूराम जगरवाल, पार्षद प्रहलाद चावला, महावीर प्रसाद, मुन्नालाल गुर्जी की अगुआई में बनाई भक्तों की टोलियां कूपन लेकर कल्याणजी के चौक स्थित श्रीराम मंदिर से श्रीराम के जयकारे लगाते हुए शुरू हुई। जोकि शहर की प्रत्येक गली, मोहल्ले व घर में पहुंची।रामभक्तों द्वारा इस अभियान में 1000 रूपए, 100 रूपए, 10 रुपए श्रीराम मंदिर के प्रस्तावित मंदिर वाले चित्र के कूपनों एवं 2 हजार रुपए की अधिक राशि रसीदों के माध्यम से संग्रह किया गया। शहर में धन संग्रह का कार्य तेजी से चल रहा है। इसमें स्थानीय विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने एक करोड रुपए की बडी धनराशि देकर श्री गणेश कर दिया था। इनके अआवा भामाशाह गौरव मोदी ने एक लाख 11 हजार रूपए, रामचंद्र गुर्जर, संतकुमार जैन, द्वारका सोनी, शिवराज गाणोली, दशरथ शर्मा, सीताराम साहू बावडी, ओमप्रकाश ठेकेदार सहित कई धर्म प्रेमियों ने लाखों रुपए की धन राशि देकर पुण्य कमाया है। जिला संघ चालक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया टोडारायसिंह क्षेत्र से दो करोड रुपए की धन राशि एकत्र की जाकर अयोध्या भिजवाने का लक्ष्य रखा गया है। शहर में इस हेतु धन के लिए होड सी मची है। इस एकत्र धन राशि से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में संग्राहलय, यज्ञ शाला, पुस्तकालय, सत्संग भवन, पार्किंग, विश्व विद्यालय, विश्राम शाला, अनुसंधान केन्द्र, प्रशासनिक भवन, अभिलेखागार, प्रसाद वितरण केन्द्र, प्रदर्शनी आदि का निर्माण किया जाएगा। वही अयोध्या में भीख मांगने वाले लोगों को के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके चलते अयोध्या क्षेत्र में एक भी भिखारी नही मिलेगा। इस पुनीत कार्य में दिए गए धन पर 50प्रतिशत इनकम टैक्स की छूट का भी प्रावधान है।

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