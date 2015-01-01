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टोंक महोत्सव:कई शख्सियतों पर चर्चा; सेमिनार में टोंक रियासत के प्रथम नवाब अमीरुद्दोला की जीवनी पर डाली रोशनी

टोंकएक घंटा पहले
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टोंक| टोंक महोत्सव के तहत आयोजित सेमिनार में मौजूद अतिथि।
  • मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान में हुआ कार्यक्रम

टोंक महोत्सव के तहत गुरुवार को मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान में सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें टोंक रियासत के प्रथम नवाब अमीरुद्दौला के जीवन के कई पहलुओं पर रोशनी डाली गई। इस सेमिनार में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यरत व्याख्याता रामावतार मीणा ने अमीर खां के कला साहित्य के क्षेत्र में योगदान आदि पर रोशनी डालते हुए उर्दू के सिलेबस में अमीरुद्दोला के व्यक्ति एवं योगदान को शामिल किए जाने पर भी जोर दिया।

सा. हामिद अली खां ने स्वतंत्रता सेनानी अमीर खां के नाम से मार्ग का नामकरण किए जाने पर जोर दिया। सेमिनार में अंग्रेजी की व्याख्याता अनुपमा कौशल ने अंग्रेजी में अपना पत्र वाचन करते हुए अमीरुद्दोला के शासन काल के बारे में रोशनी डाली। डाॅ. अजीजुल्लाह शीरानी ने शोध संस्थान से कई चीजों की उम्मीद जताते हुए प्रथम नवाब के कई पहलुओं को उजागर किया। साथ ही इस मौके पर इतिहासकार बसावनलाल शादां के अमीरनामा पर भी काफी चर्चा रही। जो अमीर खां के मीर मुंशी थे। लाला निरंजन राय सहित कई विद्वानों के बारे में भी रोशनी डाली गई।

पूर्व शोध अधिकारी प्रीतम खत्री ने टोंक की गंगा जमनी संस्कृति एवं यहां के लोगों के आपसी प्रेम को उजागर करते हुए अपनी बात रखी। शोध संस्थान के निदेशक सा. सौलत अली खां ने अमीरनामा के बारे में रोशनी डालते हुए इसपर शोध संस्थान द्वारा किए गए कार्य आदि के बारे में भी बताया। शोध संस्थान के संस्थापक निदेशक सा. शाैकत अली खां, पूर्व जनसंपर्क अधिकारी सा. याकूब अली खां, डा. राशिद खान, सा. हामिद अली खां आदि ने भी पत्र वाचन किया। आबिर आकिल ने टोंक के महत्व को प्रतिपादित करती अपनी नज्म पेश की। इस मौके पर जुनेद असलम, अनवर अली बबली, मुहम्मद अहमद खां, राशिद नकवी, अब्दुल मुनीम खान, सरवत अली खां, जुनेद अली सहित शोध संस्थान का स्टाफ आदि भी मौजूद रहे।

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