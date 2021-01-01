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चोरियों पर अंकुश:नशे के कारोबार व चोरियों पर अंकुश लगाने को लेकर जिला प्रमुख ने एसपी से मुलाकात की

टोंक4 घंटे पहले
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शहर में बढ़ते नशे के कारोबार के चलते चोरियों की बढ़ रही वारदातों पर अंकुश लगाने को बुधवार को जिला प्रमुख सरोज बंसल, नगर परिषद की पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन आदि ने एसपी ओमप्रकाश से मुलाकात की। उन्होंने एसपी से पुलिस गश्त भी बढ़ाकर लोगों को राहत पहुंचाने को कहा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों शहर समेत जिले में चोरियों की वारदातों में इजाफा हुआ है। लोग इसका मुख्य कारण युवाओं में नशे की लत होना मान रहे है। इसको लेकर जिला प्रमुख बंसल समेत लक्ष्मीजैन ने एसपी के समक्ष नशे के अवैध कारोबार पर चिंता जताई। उन्होंने एसपी से कहा कि नशे की सामग्री आसानी से उपलब्ध होने से लोगों का जीवनयापन असम्भव हो रहा है। जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों ने शहर के गली मोहल्लों में पुलिस गश्त बढाकर कर असमाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगा कर आम जन को पहंुंचाने पर जोर दिया। इस मौके पर नरेश बंसल, सीमा गौतम आदि भी मौजूद थे।

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