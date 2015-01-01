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विरोध - खिलाफी दिवस मनाया:कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने काली पट‌्टी बांधकर वादा खिलाफी दिवस मनाया

टोंक24 मिनट पहले
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  • मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन, सभी संगठनों ने सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से कर्मचारियों के वादे पूरे नहीं किए जाने के विरोधस्वरूप गुरुवार को कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर वादा खिलाफी दिवस मनाया तथा मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महासंघ के जिला महामंत्री सज्जन सिंह ने बताया की सरकार की ओर से किए गए वादे दो साल बाद भी पूरे नहीं किए गए। जबकि चुनाव घोषणापत्र में कर्मचारियों के वादे पूरे किए जाने की बात कही गई थी। इससे नाराज कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर गुरुवार को संयुक्त महासंघ से सम्बद्ध सभी घटक संगठनों के कर्मचारी वादा खिलाफी दिवस मनाया। इस बीच जिलाध्यक्ष रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में जिला संरक्षक महमूद शाह, ज्ञानसिंह, प्रह्लाद चौधरी, राजेश बैरवा, हंसराज चौधरी, सत्यनारायण आदि कर्मचारी व पदाधिकारी शामिल रहे।मदरसा पैराटीचर-शिक्षाकर्मियों को नियमित करने की मांगमदरसा पैराटीचर्स महासंघ ने गुरुवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सरकार को अपने वादे पर अमल करने की मांग की हैं। जिलाध्यक्ष नदीम अख्तर ने बताया कि पिछले कई सालों से खूद को नियमित किए जाने और मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे पैराटीचर्स ने राज्य सरकार दो साल पूरे होने पर फिर से अपनी मांग दोहराई हैं। क्योंकि मदरसा पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मी करीब 22 सालों से संविदा पर काम कर रहे हैं और तृतीय श्रेणी अध्यापक के समान काम होने के बावजूद अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं। हर बार सरकार बदलने से पूर्व विभिन्न राजनैतिक पार्टियां अपनी घोषणा पत्र में मदरसा पैराटीचर्स को नियमित किए जाने का वादा किया जाता हैं लेकिन इसे पूरा कोई नही करता हैं। दो साल पूर्व कांग्रेस ने भी अपने घोषणा ने यही वादा किया लेकिन अब तक इसे पूरा नही किया हैं। मदरसा पैराटीचर्स सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर काली पट्टी बांधकर अपना रोष प्रकट करते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मदरसा पैराटीचर्स को नियमित किए जाने की मांग की हैं।

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