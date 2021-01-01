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प्रशिक्षण शिविर:पशुपालन प्रशिक्षण शिविर का समापन, वैज्ञानिक तकनीक अपनाने पर जोर

टोंक7 घंटे पहले
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पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से संचालित पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अविकानगर की ओर से चल रहे पशुपालन शिविर का समापन हुआ। शिविर के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. अनिल परतानी (वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल ऑफिसर मालपुरा), डॉ. गणेश सोनवाने (प्रधान वैज्ञानिक, सीएसडब्ल्यूआरआई,अविकानगर), डॉ. राजेश सैनी उपस्थित रहे। डॉ. अनिल परतानी ने पशुपालकों को शिविर में बताई गई वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। शिविर में प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया।प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में प्रथम पुरस्कार नरेंद्र बैरवा, द्वितीय पुरस्कार किशन लाल जाट, तृतीय पुरस्कार रामभरोस बैरवा को दिया गया। शिविर में पशुपालकों को खरगोश फार्म, सिरोही बकरी फार्म व भेड़ फार्म का भ्रमण करवाया गया। शिविर के समापन में मुख्य अतिथि डॉ. अनिल परतानी व डॉ. गणेश सोनवाने ने पशुपालकों को प्रमाण पत्र वितरित किए। शिविर में 30 पशुपालकों ने भागीदारी निभाई।

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