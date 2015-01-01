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किसान मूंगफली बेचने को हो रहे मजबूर:खरीद केन्द्रों पर खरीद शुरू नहीं होने से किसान मूंगफली बेचने को हो रहे मजबूर

टोंक4 घंटे पहले
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नटवाड़ा सरकार ने किसानों का शोषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 3 से 7 साल की कैद व 5 लाख तक जुर्माने की सजा का कानून तो बना दिया, लेकिन प्रदेश में मूंगफली की फसल का समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए अभी तक भी खरीद केन्द्रों पर खरीद शुरु नहीं होने से किसान सिंचाई का सीजन होने एवं दीपावली का त्योहार नजदीक होने के कारण अपने परिवार के लिए खुशियां खरीदने के लिए अपनी खून-पसीने की कमाई को घाटा खाकर बेचने को मजबूर हो रहे हैं।मूंगफली का समर्थन मूल्य 5275 रुपए हैं और मण्डी में वर्तमान में प्रति क्विंटल 4400 से 5000 तक बिक रही हैं। जिससे किसान को प्रति क्विंटल 500 से 600 रुपए का घाटा लग रहा है। रोजाना सैकड़ों किसान मंडी में मूंगफली की फसल बेचकर लाखों रुपए का नुकसान वहन करने को विवश हो रहे हैं।छलावा साबित हो रहा है समर्थन मूल्य का झुनझुना: नटवाड़ा के किसान नाथू सिंह पडि़हार एवं रामदेव प्रजापत ने बताया कि सरकार ने किसानों के साथ छलावा करते हुए समर्थन मूल्य का झुनझुना पकड़ा दिया है।वर्तमान में मूंगफली खरीद के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू है। खरीद के लिए सारी तैयारियां पूरी है। सरकार का आदेश मिलते ही 18 नवम्बर से खरीद केन्द्रों पर मूंगफली के लिए कांटे शुरू किए जाएंगे।- कैलाश चंद सैनी, उप रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, टोंक

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