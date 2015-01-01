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अल्टीमेटम:बीसलपुर बांध से पानी छोड़ने के लिए किसानों ने दिया पांच दिन का अल्टीमेटम

टोंक5 घंटे पहले
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  • छान में 40 ग्राम पंचायत सरपंचों के साथ बैठक में लिया गया प्रस्ताव

बीसलपुर बांध से सिंचाई के पानी की मांग को लेकर सरकार से लगातार मांग करने के बावजूद कोई संतोषपूर्ण निर्णय होने से आक्रोशित किसान अब आंदोलन की राह पर हैं। गुरुवार को देवतमाता छान में किसान महापंचायत प्रदेश मंत्री रतन खोखर और युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी की मौजूदगी और छान सरपंच भंवरलाल बैरवा की अध्यक्षता में 40 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की बैठक आयोजित की गई। इसमें बीसलपुर बांध कमांड एरिया के जिले के 256 गांवों के किसान के लिए बीसलपुर बांध से 5 टीएमसी सिंचाई के पानी की मांग को विचार-विमर्श करते हुए बताया गया मुख्यमंत्री को बार-बार अवगत करवाने के बावजूद किसानों को सिर्फ आश्वासन मिला हैं। इसमें किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट को बीसलपुर नहरो में पानी छोड़ने के लिए जानकारी देने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जाट ने दूरभाष पर कर सरपंचों के लिए वार्ता के लिए समय मांगा। इसपर मुख्यमंत्री ने जाट से जानकारी लेने के बाद कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। किसान नेता रतन खोखर और रामेश्वर चौधरी ने बताया कि गांव-गांव घूमकर लोगों के साथ आंदोलन के लिए समर्थन मांगने के बाद सरपंचों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा हैं। इसमें 11 नवंबर छान देवत माता के मन्दिर में फिर से बैठक का आयोजित किए जाने की बात कही। उन्होने कहा कि यदि पानी समय पर नहीं छोड़ा गया तो आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। इस दौरान खरेडा सरंपच गायत्री शर्मा, गणेती सरंपच रुकमा देवी, अरनियामाल सरपंच शांतिलाल मीणा, लांबा सरपंच कैलाशचंद शर्मा, गीतादेवी हमीरपुर, कृष्णादेवी डारडाहिंद, संगीता शर्मा सांखना, पार्वति जाट बमोर, विकलांग मंच जिलाध्यक्ष गोवर्धन लाल जाट, रुपनारायण, रामावतार, धर्मराज गुर्जर, छीतरलाल आदि मौजूद रहे।

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